Aydın'da Unutulan Valiz Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye otoparkı girişinde Aydın Valiliği önündeki kaldırımda unutulan valiz, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı'ndaki adliye otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki esnaf, adliye personelinin kullandığı otopark alanının girişinde bir valiz olduğunu fark etti. Bir süre valizi gözlemleyen esnaf, gelen olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alanda güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi. O esnada yapılan incelemeler sonucunda valizin sahibine ulaşıldı. Ekipler, bölgeye gelen valizin sahibi ile şüpheli valizi inceledi. Yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, valizini teslim alan şahıs ise bölgeden uzaklaştı. - AYDIN