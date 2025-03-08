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Aydın'da Üniversite Öğrencilerine KADES Uygulaması Tanıtıldı

Aydın'da Üniversite Öğrencilerine KADES Uygulaması Tanıtıldı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, üniversite öğrencilerine KADES uygulaması ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere KADES logolu çanta ve broşür dağıtıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli SHM personellerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üniversite öğrenicileri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Aile İçi İletişim konularında bilgilendirildi. Jandarmanın her zaman yanlarında olduğu belirtilen öğrencilere ayrıca KADES logolu çanta ve broşür dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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