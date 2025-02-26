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Aydın'da Tüp Patlaması: Şans Eseri Can Kaybı Yok

Aydın'da Tüp Patlaması: Şans Eseri Can Kaybı Yok
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Söke ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu maddi hasar oluştu. Olay sırasında evde kimsenin olmaması, can kaybı ve yaralanmaları önledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde tüp patlaması meydana geldi. Cihan O.'ya ait olduğu öğrenilen evde yaşanan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şans eseri olay sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak patlamanın etkisiyle evde ciddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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