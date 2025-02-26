Aydın'da Tüp Patlaması: Şans Eseri Can Kaybı Yok

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde tüp patlaması meydana geldi. Cihan O.'ya ait olduğu öğrenilen evde yaşanan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şans eseri olay sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak patlamanın etkisiyle evde ciddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN