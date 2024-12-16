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Aydın'da Tren Kazasında Bir Kadın Ağır Yaralandı

Aydın'da Tren Kazasında Bir Kadın Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde trenin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Olay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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