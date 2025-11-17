Aydın'da trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan şahıs 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, yaklaşık 20 gün önce Böcek ve Bahçearası mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden Cafer Uçkun (42) yol kenarına savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Uçkun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Uçkun'un durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uçkun hayatını kaybetti. Uçkun'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN