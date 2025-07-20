Aydın'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Adamın Acı Hikayesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mutlu Yiğit, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde yaklaşık bir ay meydana gelen kazada Mutlu Yiğit (33) idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Yiğit ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit bir ay süren yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yiğit'in ölüm haberi ilesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Yiğit'in Başaran Mahalle Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN