Aydın'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde ani fren yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 09 HN 712 plakalı otomobil, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü B.Ç. ile yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anbean kaydedildi

Yaşanan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın ani fren yapması ve arkasından gelen aracın manevra yaparak refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarparak takla atması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
