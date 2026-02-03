Haberler

Karpuzlu'da trafik kazası: 1 ölü

Güncelleme:
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Aydoğdu (24) idaresindeki motosiklet Karpuzlu'da trafik kazasına karıştı. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun bugün Karpuzlu tekeler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
