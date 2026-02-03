Karpuzlu'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Aydoğdu (24) idaresindeki motosiklet Karpuzlu'da trafik kazasına karıştı. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun bugün Karpuzlu tekeler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa