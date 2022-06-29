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Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Aydın-İzmir Otobanı girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait otobüsün şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs HGS bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada otobüste maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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