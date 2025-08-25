Aydın'da Trafik Kazası: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerden kadınlardan birinin Çine İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni olduğu ortaya çıkarken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit taziye mesajı yayımladı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda 24 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine istikametine seyir halinde olan Melek Özdağlar (39) idaresindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Zeytin ağacına çarparak duran otomobilde sürücü Özdağlar, yolcu konumunda bulunan Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Özdağlar ile yolcu Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 10 yaşındaki S.I. ise itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Müdürü Yiğit taziye mesajı yayımladı

Kazanın ardından hayatını kaybeden Sibel Beyhan Toprak'ın Çine İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit yayımladığı taziye mesajında, "Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN