Aydın'da Trafik Denetiminde 6 Sürücüye 28 Bin Lira Ceza

Aydın'ın Köşk ilçesinde kurallara uymayan 6 sürücüye 28 bin lira para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde Köşk-Ödemiş-İl yolunda sabit trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 97 araç ve 135 şahıs kontrol edildi, 6 sürücüye 28 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN