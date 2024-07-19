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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarla 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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