Aydın'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarla 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN