Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML) suçundan 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN