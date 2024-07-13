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Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce " Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (TKP-ML) suçundan 3 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Germencik Kuşadası Jandarma Didim Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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