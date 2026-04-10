Cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda cam silerken düşen temizlikçi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında cam silerken pencereden beton zemine düşen temizlikçi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Turan (45) isimli kadın 5 katlı bir apartmanın son katındaki daireye temizliğe geldi. Gün içerisindeki işlerini tamamlayan kadın son olarak cam silmek için pencereye çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Turan, ile metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Turan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı