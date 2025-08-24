Aydın'da Tarlada Bir Kişi Ölü Bulundu

Aydın'da Tarlada Bir Kişi Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 48 yaşındaki Yaşar A.'nın, tarlada ağaca asılı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen şahsın hayatına son vermesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Olay, Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar A.'dan (48) haber alamayan yakınları ve arkadaşları şahsı aramaya başladı. Şahsı mahalledeki bir tarlada ağaca asılı halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yaşar A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.