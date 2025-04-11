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Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığı: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığı: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, hırsızlık yapan 4 kişiyi incir bahçesinde yakalayarak 35 kilo hırsızlık malzemesi ile birlikte gözaltına aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 şüpheli çaldıkları 35 kilo incir (iğlek) ile suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Hıdırbeyli Mahallesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli 4 şahsın olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde Ş.B., A.B., S.P. ve F.Ç. isimli şüphelilerin incir (iğlek) hırsızlığı yaptıkları anlaşılırken, 35 kilogram iğlek ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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