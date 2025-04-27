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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3,5 Milyon TL Değerinde Eser Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3,5 Milyon TL Değerinde Eser Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 66 adet eser tespit edilerek piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir besihane ve seraya yapılan operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik koordineli çalışma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. O.A. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslara ait besihane ve serada yapılan aramada; 14 adet gümüş sikke, 1 adet kolye ucu, 2 adet gümüş bilezik, 1 adet kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 66 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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