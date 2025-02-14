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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 20 bin dolara satılmak istenen Roma dönemine ait bir büst ile birlikte iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaparak büstü ele geçirirken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Roma dönemine ait büstü 20 bin dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde elinde bulunan tarihi eseri 20 bin dolara satmak isteyen H.K. ve İ.K. isimli şahıslar, jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada Roma döneminde yaşayan soyluya ait olduğu değerlendirilen bir adet büst ele geçirildi. Büst, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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