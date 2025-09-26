Aydın'da TAPDK Belgesiz Restoran Operasyonu: 7 Gözaltı ve 2 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ( Tapdk ) belgesi olmadan satış yaptığı belirlenen restorana yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. Yapılan operasyonda WhatsApp görüşmeleri delil kabul edilirken gözaltına alınan biri bekçi, 2'si polis toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme işletme sahibi ile bekçinin tutuklanmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde bulunan restoranı teknik ve fiziki takibe aldı. Üç ay süren takipte, işletmenin TAPDK belgesi olmadan satış yaptığı ve denetimlerden önceden haberdar olduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon ve WhatsApp görüşmeleri de dosyaya delil olarak eklendi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Salı günü düzenlenen şafak operasyonunda restoran işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., A.K., Ö.E. ile emniyet mensupları A.Y. ve V.K. ilk gün T.T. ise daha sonra gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. ve bekçi V.K. tutuklanırken, restoran sahibi Y.E.'nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. ev hapsine alındı. Ortaklardan A.B.K. ve kardeşi A.K. ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun 2. Dalgasında jandarma tarafından gözaltına alınan T.T. isimli polis memuru da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - AYDIN