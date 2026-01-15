Aydın'da 2 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ve Çine ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Çine ilçesinde 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. (38), yakaladı. Ayrıca Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. (21) yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN