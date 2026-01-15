Aydın'da 2 aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ve Çine ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.E. (38) 'Kasten Yaralama', A.H. (21) ise 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçlarından cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Çine ilçesinde 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. (38), yakaladı. Ayrıca Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. (21) yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN