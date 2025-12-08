Haberler

Aydın'da aranan şahıslar yakalandı

Güncelleme:
Aydın'da jandarma ekipleri, 82 ekip ve 256 personelle gerçekleştirdiği büyük çaplı operasyonlarda çok sayıda aranan şahsı yakaladı. Uyuşturucu, hırsızlık ve diğer suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda suçlulara geçit verilmedi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edilen bilgiye göre, 82 ekip ve 256 personelin katılımıyla geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında, 0-2 yıl hapis cezasıyla aranan 19 kişi, 2-5 yıl arası cezası bulunan 6 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 3 kişi yer aldı. Bunun yanında uyuşturucu suçlarından aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 3, yağma suçundan aranan 2, dolandırıcılık suçundan aranan 2, cinsel istismar suçundan aranan 2, tehdit suçundan aranan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Öte yandan diğer suçlardan aranan 12 kişi ile ifadeye yönelik aranan 18 kişi de gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
