Aydın'da Şok Yol Uygulaması: 72 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Şok Yol Uygulaması: 72 Araç Kontrol Edildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen 'Şok' yol uygulamasında 72 araç ve 96 şahıs kontrol edildi. Jandarma, trafik kazalarını önlemek için denetimlerine devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Ödemiş-Başçayır yolunda jandarma ekiplerince 'Şok' yol uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesi Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında 72 araç ve 96 şahıs kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Yol Kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir' ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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