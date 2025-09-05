Haberler

Aydın'da Şok Yol Denetimi: İki Aranan Şahıs Yakalandı


Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol denetiminde, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Denetimde 382 şahıs ve 773 araç sorgulandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması ve meydana gelebilecek suçların önlenmesi amacıyla Koçarlı ilçesi İncirliova/Koçarlı Karayolu Adnan Menderes Müzesi önünde şok yol emniyet ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 382 şahıs ve 773 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
