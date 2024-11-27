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Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 7 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 7 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Aydın'da jandarma, 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 6 ilçede sanal devriye ile müstehcenlik, terör propagandası, yasadışı bahis ve Atatürk aleyhine suçlarla ilgili toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Aydın'da sanal devriyesine devam eden jandarma ekiplerince müstehcenlik, terör propagandası, yasadışı bahis ve Atatürk aleyhine karşı işlenen suçlardan 6 ilçede toplam 7 şüpheliye işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 195 personelin katılımıyla 'Sibergöz' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriyede 6 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik, Yasadışı Bahis, Terör Örgütü Propagandası, Atatürk Aleyhine Karşı İşlenen" suçlardan adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 155 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 224 şahıs sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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