Aydın'da Siber Operasyon: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan sanal devriyede 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 216 personelin katılımıyla siber operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde Söke ilçesinde hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3, Efeler ilçesinde "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde de 136 işletme kontrol edilerek 5 bin 935 şahıs sorgulandı. Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN