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Aydın'da Sevilen Esnaf Onur Çoban Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da Sevilen Esnaf Onur Çoban Evinde Ölü Bulundu
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Koçarlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki esnaf Onur Çoban, evinde asılı halde bulunarak hayatını kaybetti. Olay, sabah işe gitmediği için merak edilen Çoban'ın annesinin eve döndüğünde durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin sevilen esnaflarından Onur Çoban (35) akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, Koçarlı ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Onur Çoban, sabah işe gitmeyince çırağı kendisine ulaşmaya çalıştı. Gün içerisinde kendisinden haber alınamayan Çoban'ın annesi akşam üzeri zeytin toplamadan döndüğünde oğlunu evde asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve 1 çocuk babası Onur Çoban'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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