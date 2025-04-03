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Aydın'da Servis Aracı Kaza Yaptı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Aydın'da Servis Aracı Kaza Yaptı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
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İncirliova ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu 18 işçi yara almadan kurtulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde işçileri taşıyan servis aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkarken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, akşam saatlerinde İncirliova Karayolu Acarlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayiden işçileri Koçarlı ilçesine götürmek için yola çıkan 09 P 6048 plakalı servis sürücüsü yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis aracı, yoldan çıkarak refüje çarpıp durabildi. Kazayı servis aracında bulunan 18 işçi yara almadan atlattı. İşçiler, bölgeye sevk edilen başka bir araçla güvenli şekilde tahliye edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yağışlı günlerde sürekli aynı bölgede yolun zeminin kaygan olmasından dolayı kazaların yaşandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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