Bakım için gittiği kestanelikte ölü bulundu

Aydın il merkezinde hocalık yapan 55 yaşlarındaki Zihni Ceyhan hafta sonu Eğrikavak Köyü yaylasında bulunan kestaneliğini sürdürüp bakım yaptırmak için yaylaya çıktı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Ramazan dolayısıyla oruçlu olduğu öğrenilen ve öğlen saatlerinde abdest almak için bahçe damına çıkan Zihni Ceyhan'ın geri dönmemesi ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine şüphelenen yakınları şahsı hareketsiz halde buldu.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Zihni Ceyhan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ceyhan ikindi namazı sonrası köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.