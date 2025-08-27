Aydın'da Sanal Devriyede 5 Kişiye İşlem Yapıldı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği sanal devriye operasyonunda, 'Müstehcenlik' suçundan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, çok sayıda işletme kontrol edilerek çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 195 personelin katılımıyla planlı ve münferit siber operasyonlar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde suç işlediğinin tespiti yapılan 5 ilçede "Müstehcenlik" suçundan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca çalışmalar kapsamında 98 işletme kontrol edilerek 4 bin 879 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa