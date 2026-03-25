Aydın'da iki aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde sahte banka veya kredi kartı kullanma suçlarından aranan iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ceza evine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Mart 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve kullanma" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S.D. (35) yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bir diğer çalışmada ise İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Mart 2026 tarihinde İncirliova ilçesi mülki sınırları içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlamak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü M.T. (48) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
