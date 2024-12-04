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Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 374 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 374 Litre Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Efeler, Kuşadası ve Nazilli'de gerçekleştirdiği operasyonda 374 litre sahte içki ele geçirdi ve 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 374 litre sahte içki ele geçilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Efeler, Kuşadası ve Nazilli bulunan adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 361 litre kurma şarap ve 13 litre ev yapımı rakı ele geçirildi. M.B., M.K. ve Ü.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında da 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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