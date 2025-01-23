Aydın'da Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sahte alkol üretip piyasaya sürdüğü tespit edilen 1 şüpheli jandarma ekiplerince yapılan baskında yakalandı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçak veya sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, A.T. isimli şahsın sahte alkol ürettiği ve piyasaya sürdüğünü tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın adresine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda toplamda 55 litre el yapımı alkol ile 14 adet alkol kiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.T. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN