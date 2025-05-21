Aydın'da Ruhsatsız İşyeri Operasyonu: 58 Kilogram Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Ruhsatsız İşyeri Operasyonu: 58 Kilogram Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ruhsatı olmayan bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 58 kilogram kıyılmış tütün ve 175 adet bandrolsüz boş tütün paketi ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ruhsatı olmayan bir iş yerinde yapılan aramada 58 kilogram kıyılmış tütün ve 175 adet bandrolü bozulmamış boş tütün paketi ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatı bulunmayan işyerinde yapılan aramada 58 kg kıyılmış tütün, 175 adet bandrolü bozulmamış boş tütün paketi ele geçirilirken, işletme sahibi V. G. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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