Haberler

Aydın'da 132 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 132 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da bir haftalık çalışmalarda 27 bin 849 şahıs sorgulandı, 132 aranan şahıs yakalandı. 46 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda 27 bin 849 şahıs sorgulanırken, 132 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 16 Şubat 2026 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 27 bin 849 şahıs sorgulanırken, 132 aranan şahıs yakalandı, 50 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 46 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 43 şahsa adli işlem uygulandı. 266 gram uyuşturucu madde, 153 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek ele geçirildi. 18 bin 454 araç ve motosiklet sorgulanırken, 125 araç trafikten men edildi, 4 bin 631 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi