Aydın'da Otluk Alanda Yangın, Ahıra Sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çevredeki bir ahıra sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Abelaki mevkiinde bulunan su deposu yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Hüseyin Dinç'e ait hayvan damına sıçradı. Ahırda bulunan saman ve odunlar yangında tamamen yandı. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN