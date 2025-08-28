Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye Faaliyetleri

Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye Faaliyetleri
Güncelleme:
Aydın'ın dört ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlara bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturuluyor.

Aydın'ın dört ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yangınlara karşı ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Çine, Karpuzlu, Köşk, Kuşadası ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında belli noktalarda kontrol edilen vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla broşür verildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, "Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edilmektedir" denildi. - AYDIN

