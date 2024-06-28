Aydın'da Organize Suç Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen 'Kuyu-6' operasyonlarında 6 organize suç çetesi çökertilirken, Aydın'da elebaşılığını Çetin Gül'ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 17 şüpheli yakalandı.

Aydın, Mersin, İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş ve İzmir'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Kuyu 6' operasyonlarında 6 organize suç çetesi çökertilirken, aralarında 3 elebaşının da olduğu 75 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin'de Yüsri Altın'ın (firari), İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (yurt dışı firar), Antalya'da Sami Cerit'in (firari), Aydın'da Çetin Gül'ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı'nın, İzmir'de Ercan Çelik'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-6' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Jandarmadan farklı illerde operasyon

Jandarma tarafından yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalar yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir merkezli Manisa, Kayseri, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda; Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Aydın merkezli, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Çetin Gül'ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip bu raporları kullanarak, 'engelli araç alımı, haksız emekliliğe yardım, haksız engelli aylığı yardımı ve haksız istihdam' gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edildi." - AYDIN