Ölmez Çiçeği'ni koparmanın cezası 388 bin TL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.

BÖLGEDE SADECE 11 TANE KALDI

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.