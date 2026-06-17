Haberler

Köşk'te okul servisleri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Köşk'te okul servisleri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki okul servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencileri taşıyan 2 okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 ARJ 054 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 09 AJU 066 ve 09 ATF 548 plakalı minibüslerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servislerindeki 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Sakın “Gencim” demeyin! Artık her yaşı tehdit ediyor
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı

24 ilden görüntü yağıyor! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Doğada toplamak yasak, tarlada yetiştiren zengin oluyor: 13 bin liraya satılıyor

Toplaması yasak, yetiştiren zengin oluyor
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba