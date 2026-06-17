Köşk'te okul servisleri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencileri taşıyan 2 okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 ARJ 054 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 09 AJU 066 ve 09 ATF 548 plakalı minibüslerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servislerindeki 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı