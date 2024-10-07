Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Okul Servis Araçlarına Kapsamlı Denetim

Aydın'da Okul Servis Araçlarına Kapsamlı Denetim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci taşımacılığının güvenliğini artırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Araçların teknik yeterlilikleri ve sürücü belgeleri kontrol edildi, öğrencilere güvenli yolculuk konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrenci taşımacılığının güvenli ve huzurlu bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrenci güvenliğini artırmak için önem taşıyan denetimlerde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını, yönetmelikler çerçevesinde titizlikle kontrol etti. Denetimlerde, araçların teknik yeterlilikleri, sürücü belgeleri ve servis izinleri gibi kriterler gözden geçirildi. Ayrıca, ekipler, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Emniyet kemerinin önemi ve genel trafik kuralları konularında bilgi veren jandarma personelleri, öğrencilere ve sürücülere güvenli yolculuk için dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.

Jandarma ekipleri, okul servis araçlarının güvenli bir şekilde hizmet vermesi için bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Karacasu 3-sayfa trafik Eğitim

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne?
title