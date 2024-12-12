Aydın'da Okul Kantininden Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin okul kantininde hazırlanan hazır makarnadan yedikleri belirtildi.

Olay, İncirliova ilçesindeki 60. Yıl Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde hazırlanan hazır makarnayı (noodle) yiyen 16 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yapılan ilk incelemede hazır makarnaların son kullanma tarihlerinin geçmediği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN