Aydın'da Narkotik Operasyonu: 47 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Narkotik Operasyonu: 47 Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, narkotik suçlardan aranan toplam 47 şahıs yakalandı. Operasyonlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Aydın'da jandarma ekipleri il genelinde narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonda 47 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 28 Nisan-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında, toplam 47 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan (34) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (39) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (4) şahıs jandarmadan kaçamadı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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