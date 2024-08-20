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Aydın'da Motosikletli Genç Kasisi Fark Etmedi, Kaza Yaptı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yeni yapılan kasisi fark etmeyen bir genç motosikletiyle kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yeni yapılan kasisi fark etmeyen motosikletli bir genç kaza yaptı. Hızla kasise girince hakimiyetini kaybettiği motosikletin üzerinden yaklaşık 30 metre savrulan genç hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikletine koştu. Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Buharkent Üç Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde araçların aşırı süratli gitmesini engellemek amacıyla yola kasis yapıldı. Yeni yapılan kasisi fark etmeyerek süratli seyreden bir motosiklet sürücüsü kasisten geçerken dengesini kaybetti. Bu sırada devrilen motosikletten fırlayan genç asfalt zemin üzerinde yaklaşık 30 metre fırladı.

"Kendisini kontrol etmeden önce etrafta gören olup olmadığını kontrol etti"

Feci kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan genç, yerden kalkar kalkmaz kendisini kontrol etmeden önce etrafta gören olup olmadığını kontrol edip hemen motosikletine koştu. Yol ortasında devrilen motosikletini alıp sürükleyerek kaldırıma çıkaran genç, arkadan gelen diğer motosikletli şahsıların yardımı ile olay yerinden uzaklaştı. Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Buharkent 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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