Aydın'da motosikletin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (47) idaresindeki 09 ANB 838 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Yavuz Çetin'e (49) çarptı. Çarpmanın etkisi devrilen motosikletten düşen A.Ç. ve Yavuz Çetin yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, motosiklet sürücüsü A.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN