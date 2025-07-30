Aydın'da Motosiklet Kazasında 1 Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Bilal Uluışık doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Ata Mahallesi Magnesia Bulvarı üzerinde 29 Temmuz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. idaresindeki 09 APG 482 ticari araç ile B.U. yönetimindeki 09 ARM 338 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette sürücü Bilal Uluışık (17) ile yolcu konumundaki S.G. (17) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bilal Uluışık doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uluışık'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN