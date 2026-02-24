Haberler

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle 213 sokak ile 220 sokak kesişiminde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. idaresindeki 09 ADY 296 plakalı otomobil ile A.Ü. idaresindeki 09 ASZ 134 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü A.Ü.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
