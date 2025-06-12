Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
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Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet şarampole uçarak sürücüsü M.D.'yi ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza Bozdoğan Yazıkent Mahallesi yolunda meydana geldi. M.D. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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