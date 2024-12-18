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Aydın'da Motosiklet Denetimi: 19 Araç Otoparka Çekildi, 70 Bin Lira Ceza Kesildi

Aydın'da Motosiklet Denetimi: 19 Araç Otoparka Çekildi, 70 Bin Lira Ceza Kesildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan trafik denetiminde, kusurlu sürücülere toplamda 70 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 19 motosiklet otoparka çekildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesinde yapılan uygulamada 19 motosiklet otoparka çekilirken kusurlu sürücülere 70 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, çok sayıda motosikletin bulunduğu Acarlar Mahallesinde uygulama yaptı. Motosikletlere yönelik yapan uygulamada 150 motosiklet denetlendi. Yapılan kontrollerde plakası, belgesi ve tescil kaydı olmayan 19 motosiklet tespit edildi. 19 motosiklet çekici yardımı ile Yediemin Otoparkına çekildi.

Ehliyetsiz araç kullanma, muayene ve sigorta eksiği olan sürücülere ise toplam 70 bin 450 lira idari para cezası kesildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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