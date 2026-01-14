Haberler

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken önündeki minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünde seyir halindeyken Y.T. idaresindeki 09 M 0345 plakalı minibüs ile M.C.Y. idaresindeki 09 AJP 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
